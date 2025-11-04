Non ce l’ha fatta l’operaio rimasto sotto le macerie della Torre dei Conti | è morto in ospedale

Non ce l’ha fatta Octay Stroici, l’operaio rimasto 11 ore sotto le macerie in seguito al crollo di parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali al centro di Roma, è morto all’ospedale Umberto I. L’uomo era stato estratto dalle macerie dai vigili del fuoco dopo circa 11 ore. Al lavoro circa 140 pompieri. Le sue condizioni erano gravissime. Ha avuto un arresto cardiaco appena entrato nell’ambulanza, è stato stabilizzato ma all’arrivo in ospedale il cuore si è fermato di nuovo. Due crolli, a distanza di poco più di un’ora, che hanno mandato in frantumi una parte dell’antica Torre dei Conti al centro di Roma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

