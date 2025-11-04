Non capisco il nesso tra il nostro oro mondiale e il mio smalto o i miei orecchini Il Medioevo | lo sfogo di Tommaso Marini

"Non ho capito il nesso tra il nostro oro mondiale di squadra e il mio smalto o gli orecchini". Così in una storia Instagram lo schermidore Tommaso Marini, bronzo individuale e oro nel fioretto a squadre nel corso degli Europei di scherma 2025 in Ungheria, si è sfogato per quanto accaduto durante la cerimonia di consegna dei Collari d'Oro. Nello specifico, per una domanda rivolta all'atleta azzurro durante la premiazione: "Che forza ti dà mettere lo smalto o gli orecchini? È un simbolo che rappresenta cosa?". Già stizzito dopo la domanda, Marini sul momento ha risposto: "Beh, oggi siamo una squadra.

