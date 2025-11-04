Nomine nelle partecipate Criaco | La short list viene aggiornata ogni anno

Nel corso dei lavori della IX Commissione (Controllo e garanzia), presieduta da Massimo Ripepi, si è tenuta l’audizione della segretaria generale del Comune di Reggio Calabria, Antonia Criaco, e della dirigente Luisa Nipote. Presente anche la responsabile del procedimento, Mariangela Chirico, già. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

