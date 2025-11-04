Nomine | Andrea Guastamacchia è il nuovo amministratore delegato di Acque
Martedì 4 novembre il Consiglio di amministrazione di Acque - gestore idrico del Basso Valdarno - ha eletto all’unanimità il nuovo amministratore delegato della società. Ad essere nominato, su indicazione del socio privato, è stato il dottor Andrea Guastamacchia, che subentra all’ingegnere Fabio. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
