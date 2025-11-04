Un po' come amanti clandestini, Elly e Giuseppi non amano farsi vedere insieme in pubblico. O meglio lei generosamente insiste, e lui resta recalcitrante: procediamo per passi. In pratica freno a mano tirato. Un canovaccio che non cambia neanche per il referendum sulla separazione delle carriere dei giudici. Qualche illusione l'aveva creata lo sguardo d'insieme dell'aula del Senato, giovedì scorso, al momento dell'approvazione della riforma. I senatori del campo largo (Pd, M5S, Avs) issavano cartelli che sembravano scritti dalla stessa mano. Il film della giornata però gela subito le aspettative: nessuna conferenza stampa unitaria, la segretaria dem e il leader 5 stelle preferiscoare la prossima battaglia in beata solitudine. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - “Noi votiamo sì”. Fuggifuggi a sinistra dalla crociata di Schlein: si sfalda il fronte sulla giustizia