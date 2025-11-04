Noi a passo d’uomo con il camion Donato svela il viaggio infinito Tempi raddoppiati dopo il divieto di sorpasso

Lanazione.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 4 novembre 2025 – "Da Valdichiana al Valdarno ho impiegato un’ora e 25 minuti; prima si copriva il tragitto in quaranta minuti". Donato Rossini ha 39 anni e sul camion ci sta da 21: conosce ogni piega dell’Autosole che collega il centro Italia al nord. è la sua tratta, ogni giorno avanti e indietro per consegnare materie prime alle aziende che producono e a quelle che trasformano. Consegne che adesso, con lo stop al divieto di sorpasso tra Tir, andranno al rallentatore, come del resto il suo camion e quelli di migliaia di colleghi che quotidianamente attraversano il nastro d’asfalto aretino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

noi a passo d8217uomo con il camion donato svela il viaggio infinito tempi raddoppiati dopo il divieto di sorpasso

© Lanazione.it - “Noi, a passo d’uomo con il camion”. Donato svela il viaggio infinito. Tempi raddoppiati dopo il divieto di sorpasso

Leggi anche questi approfondimenti

passo d8217uomo camion donato“Noi, a passo d’uomo con il camion”. Donato svela il viaggio infinito. Tempi raddoppiati dopo il divieto di sorpasso - Donato Rossini ha 39 anni e sul camion ci sta da 21: conosce ogni piega dell’Autosole che collega il centro Italia al nord. Lo riporta lanazione.it

Camion a passo d'uomo in tangenziale: nascondeva 74 chili di droga - Aveva creato una lunga coda in tangenziale e per questo aveva fatto scattare un controllo da parte di una pattuglia di carabinieri in transito. Secondo affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Passo D8217uomo Camion Donato