Noi a passo d’uomo con il camion Donato svela il viaggio infinito Tempi raddoppiati dopo il divieto di sorpasso

Arezzo, 4 novembre 2025 – "Da Valdichiana al Valdarno ho impiegato un'ora e 25 minuti; prima si copriva il tragitto in quaranta minuti". Donato Rossini ha 39 anni e sul camion ci sta da 21: conosce ogni piega dell'Autosole che collega il centro Italia al nord. è la sua tratta, ogni giorno avanti e indietro per consegnare materie prime alle aziende che producono e a quelle che trasformano. Consegne che adesso, con lo stop al divieto di sorpasso tra Tir, andranno al rallentatore, come del resto il suo camion e quelli di migliaia di colleghi che quotidianamente attraversano il nastro d'asfalto aretino.

