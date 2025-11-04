No a una privatizzazione occulta la protesta dei lavoratori del Gaslini
Mercoledì 5 novembre dalle ore 12 alle ore 16 si terrà un presidio dei lavoratori dell'ospedale Gaslini di Genova nell'area antistante l'ingresso di via V maggio (lato mare). "La rappresentanza sindacale unitaria dell'ospedale - si legge in una nota - prosegue con le sue azioni di lotta al fine.
"No a una privatizzazione occulta", la protesta dei lavoratori del Gaslini - Presidio davanti all'istituto mercoledì 5 novembre, organizzato dalla rappresentanza sindacale unitaria dell'ospedale ...