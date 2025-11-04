Nizza-Friburgo Europa League 06-11-2025 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici

Fermo ancora al palo dopo 3 giornate di Europa League il Nizza di Haise cerca i primi punti stagionali in casa quest’oggi contro il Friburgo di Schuester. Per gli Aiglons beffarda sconfitta contro il Paris Saint Germain, in una gara controllata egregiamente sfuggita per un episodio nel finale. I rossoneri confermano comunque la loro crescita, almeno in campionato, ma rischiano di fare da comparsa in Europa . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Nizza-Friburgo (Europa League, 06-11-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici

