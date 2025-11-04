NIU rivoluzione a due ruote | a EICMA 2025 debutta la gamma rinnovata

NIU Technologies torna a Milano con l’ambizione di ridisegnare il futuro della mobilità elettrica su due ruote. All’ EICMA 2025, il marchio cinese — oggi punto di riferimento globale per gli scooter intelligenti — ha svelato la nuova gamma 2026, un concentrato di evoluzione tecnica e maturità progettuale. Dopo il successo della serie NQiX, lanciata nel 2025 e accolta con ottimi risultati nei principali mercati europei, NIU alza ulteriormente l’asticella. Il costruttore introduce una serie di aggiornamenti mirati ai modelli esistenti, affina il design e amplia la propria offerta con nuove piattaforme e segmenti inediti, confermando una strategia di espansione sempre più articolata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - NIU, rivoluzione a due ruote: a EICMA 2025 debutta la gamma rinnovata

