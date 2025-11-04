Niu i modelli 2026 puntano sull' autonomia

La casa cinese produttrice di moto e scooter a batteria ha svelato durante la Fiera milanese la sua nuova gamma, che offre miglioramenti all'efficienza della batteria in termini di autonomia, e un motore in grado di garantire prestazioni più costanti nell'uso quotidiano.

