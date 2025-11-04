Nintendo Switch 2 venduti oltre 10 milioni di unità Miglior lancio di sempre per una console

La nuova console Nintendo ha superato PS5 e PS4 nei primi mesi sul mercato. Bene Mario Kart World, mentre la prima Switch è sempre più vicina a diventare la console più venduta di Nintendo. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Nintendo Switch 2, venduti oltre 10 milioni di unità. Miglior lancio di sempre per una console

