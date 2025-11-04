Nigeria ultimatum di Trump | stop agli aiuti e opzione militare

Nel fine settimana tra il 1 e il 2 novembre 2025, Donald Trump ha minacciato un possibile intervento militare in Nigeria, annunciando lo stop agli aiuti statunitensi e puntando il dito contro presunte stragi di cristiani. Da Abuja è arrivata una replica immediata: sì alla collaborazione contro il terrorismo, ma nel pieno rispetto della sovranità . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

