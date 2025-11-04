Nigeria ultimatum di Trump | stop agli aiuti e opzione militare

Sbircialanotizia.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana tra il 1 e il 2 novembre 2025, Donald Trump ha minacciato un possibile intervento militare in Nigeria, annunciando lo stop agli aiuti statunitensi e puntando il dito contro presunte stragi di cristiani. Da Abuja è arrivata una replica immediata: sì alla collaborazione contro il terrorismo, ma nel pieno rispetto della sovranità . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

nigeria ultimatum di trump stop agli aiuti e opzione militare

© Sbircialanotizia.it - Nigeria, ultimatum di Trump: stop agli aiuti e opzione militare

Contenuti che potrebbero interessarti

nigeria ultimatum trump stop"Guns-a-Blazing": Trump's Ultimatum to Nigeria Over Christian Killings - In a dramatic escalation of international pressure, President Donald Trump has issued a stark warning to Nigeria, threatening a “guns- Lo riporta msn.com

nigeria ultimatum trump stopTrump’s Ultimatum To Nigeria: End Christian Genocide Or Face US ‘Guns-A-Blazing’ - Trump declares Nigeria a “Country of Particular Concern” over Christian genocide, warns of aid cuts and possible military action. Da yahoo.com

nigeria ultimatum trump stopTrump threatens to cut off aid to Nigeria, orders Pentagon to "prepare for possible action" over persecution of Christians - President Trump? announced he would designate Nigeria "a country of particular concern" as it relates to religious freedom, a move that had been pushed by some U. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nigeria Ultimatum Trump Stop