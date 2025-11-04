Non quello del meteo, ma quello della guerra. Con una mossa che sa di gelo strategico, Downing Street ha consegnato a Kiev un nuovo lotto di missili Storm Shadow, ordigni capaci di penetrare a fondo nel territorio russo e di riscrivere forse le mappe del fronte. La fornitura serve a garantire che l'Ucraina disponga di scorte sufficienti nei mesi più duri, quando il freddo rischia di congelare anche le linee di rifornimento e di logorare la resistenza civile. A Washington, invece, Trump frena: «Per ora non sto valutando l'invio di missili Tomahawk», dice il presidente americano, lasciando intendere che la linea rossa sull'escalation resta ancora tracciata, seppur con il gesso consumato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Niente Tomahawk, a Zelensky razzi Ue