Niente taglio al canone Rai nel 2026 | ecco cosa è successo e perché dovrai pagare tutto
Nella legge di Bilancio 2026 approvata dal Consiglio dei ministri manca qualcosa. O meglio, manca una battaglia che sembrava destinata a ripetersi ogni anno come un rituale: il tentativo di tagliare il canone Rai. La notizia è passata quasi sotto silenzio, eppure segna una svolta significativa. Se tutto resterà così com’è, nel 2026 gli italiani pagheranno 90 euro per il canone televisivo, esattamente come quest’anno. Nessun abbattimento progressivo, nessuna riduzione simbolica, nessun colpo di scena dell’ultim’ora. La crociata contro il canone Rai nel 2024 era riuscita nell’impresa di portare il canone a 70 euro, una vittoria celebrata come un trionfo della lotta contro le tasse inutili. 🔗 Leggi su Screenworld.it
