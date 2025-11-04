Niente maschere di Halloween a scuola La smentita della dirigente scolastica
"Niente travestimenti o trucco di Halloween per gli studenti di una scuola primaria di Parona, nel Veronese". È quanto avrebbe deciso la dirigente scolastica e messo nero su bianco in una comunicazione trasmessa alla vigilia del 31 ottobre dagli insegnanti alle famiglie degli alunni. La vicenda è. 🔗 Leggi su Today.it
Maschere, risate, improvvisazioni e un po’ di magia nera. Un Halloween pieno di corpi in movimento, anime in gioco e storie in trasformazione. Grazie a tutte le classi per questa settimana spaventosamente teatrale Quale maschera hai indossato? ? S - facebook.com Vai su Facebook
La preside: "Niente maschere di Halloween a scuola". Scoppia la polemica dei genitori - La decisione della nuova dirigente scolastica è stata una doccia fredda per le famiglie degli alunni, che lamentano l'assenza di un confronto ... Da today.it
Halloween a scuola, l’appello degli esorcisti: ‘Volete esporre i vostri figli alla stregoneria?’ - L'Associazione Internazionale Esorcisti lancia l'allarme: Halloween è un inganno che espone gli studenti a occulto e demoniaco: “Riscoprire la solennità di Tutti i Santi” ... Lo riporta skuola.net
La dirigente della primaria di Parona vieta maschere e trucchi a tema. I genitori protestano, interviene il Comune: «Serve più dialogo» - I genitori protestano, interviene il Comune: «Serve più dialogo» ... Lo riporta msn.com