Nicolò Carnesi aggiornato il calendario dell’Ananke Club Tour

Si aggiungono nuove date al tour nei club di Nicolò Carnesi dedicato al suo album Ananke. Si aggiungono nuove date al tour nei club di Nicolò Carnesi dedicato al suo album, Ananke, uscito lo scorso 30 maggio. Il calendario, in costante aggiornamento, prosegue il viaggio iniziato con la tournée estiva lungo la penisola, proponendo un live in full band, elettrico e psichedelico, capace di restituire le atmosfere del disco così come sono nate in studio. Un ritorno ai club, luoghi in cui la musica si respira da vicino e dove l'album può esprimersi nella sua forma più autentica. Con Ananke, il suo quinto lavoro discografico, Nicolò Carnesi amplia i confini del suo linguaggio musicale, confermando la profondità della sua ricerca artistica.

