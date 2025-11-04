Nicola Feruglio | Perché il potere ha paura dei poeti?

Padovaoggi.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nicola FeruglioPerché il potere ha paura dei poeti?”. Padova, 22.11.2025. Lo scrittore Nicola Feruglio, ospite della mostra: "Pasolini: il suono speciale della verità" - Palazzo Santo Stefano a Padova (via Antenore, 3), curata da Marina Sonzini. Sabato 22 novembre 2025 ore 17, realizzerà la. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

