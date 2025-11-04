Nichi Vendola a Foggia l' ex Governatore della Puglia rilancia la sfida su acqua e legalità

Ieri sera, lunedì 3 novembre, in piazza Giordano a Foggia, Nichi Vendola — candidato di Sinistra Italiana nella lista Alleanza Verdi e Sinistra — è tornato tra la gente per presentare i punti fondamentali del suo programma in vista delle prossime elezioni regionali. Accanto a lui, i candidati. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

