Nice–Freiburg | anteprima chiavi tattiche e probabili formazioni Europa League
All’Allianz Riviera va in scena una sfida dal peso specifico importante per la qualificazione: Nice contro Freiburg. I francesi arrivano con la consueta solidità casalinga e un’identità di possesso verticale; i tedeschi rispondono con organizzazione, palloni lavorati sulle corsie e pericolosità sulle palle inattive. Gara da dettagli. Il contesto. Nice: blocco medio compatto, costruzione paziente e strappi sugli esterni. Ricerca dei mezzispazi con rotazioni trequartista–mezzala e attacco dell’area con 3–4 uomini.. Freiburg: più “elasticità” di sistema (3-4-2-1 o 4-2-3-1), grande lavoro senza palla e transizioni pulite. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
