New York Trump | ‘la vittoria di Mamdani sarebbe un disastro’

Il presidente ribadisce che con la vittoria di Mamdani ''è altamente improbabile che io contribuisca con fondi federali''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - New York, Trump: ‘la vittoria di Mamdani sarebbe un disastro’

Nell’America dell’incubo Trump, a New York c’è il sogno Zohran Kwame Mamdani, che allude a un futuro possibile e diverso. In libreria da oggi il nostro nuovo saggio "Zohran. Sindaco a New York per l'uguaglianza". Questo libro racconta l’ascesa di Zohran e - facebook.com Vai su Facebook

New York vota, Trump sferra l'ultimo attacco a Mamdani - Donald Trump dà l'endorsement ad un ex nemico pur di attaccare il democratico e avverte che se a vincere sarà quello che lui definisce "un comunista" scatenerà la guerra contro la Grande Mela. Scrive ansa.it

