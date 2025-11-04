New York elegge il sindaco | la sfida tra Mamdani Cuomo e Sliwa

Si tengono oggi le elezioni per il sindaco della città di New York. I candidati principali in corsa sono il democratico e progressista Zohran Mamdani, l’indipendente Andrew Cuomo e il repubblicano Curtis Sliwa. Il favorito di queste elezioni è sicuramente il 34enne Zohran Mamdani, che alla vigilia delle elezioni ha attraversato a piedi il ponte di Brooklyn, guidando una folla di sostenitori davanti alla City Hall con slogan e cartelli come «tassare i ricchi». Nato in Uganda e con origini indiane, sarebbe il primo musulmano e socialista democratico alla guida della città. A soli 34 anni ha condotto una campagna che ha mobilitato nuovi elettori, dai giovani alla comunità asiatica, con una piattaforma focalizzata sulla lotta al costo della vita, avanzando proposte quali asili nido per tutti, trasporti gratuiti e affitti congelati per tre anni. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - New York elegge il sindaco: la sfida tra Mamdani, Cuomo e Sliwa

