New York elegge il nuovo sindaco Trump appoggia Cuomo e attacca Mamdani

Internazionale.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 4 novembre New York eleggerà il suo nuovo sindaco e il favorito nei sondaggi è Zohran Mamdani, musulmano di origine indiana di 34 anni, esponente dell’ala sinistra del Partito democratico e grande avversario di Donald Trump. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

