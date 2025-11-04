New York elegge il nuovo sindaco Trump appoggia Cuomo e attacca Mamdani

Il 4 novembre New York eleggerà il suo nuovo sindaco e il favorito nei sondaggi è Zohran Mamdani, musulmano di origine indiana di 34 anni, esponente dell'ala sinistra del Partito democratico e grande avversario di Donald Trump.

