New York alle urne per scegliere il sindaco occhi puntati su Zohran Mamdani
Sono aperti dalle 6 di mattino ore locali di martedì (le 12 in Italia) e chiuderanno alle 21 (le 3 del mattino di mercoledì in Italia) i seggi per le elezioni del sindaco di New York. Gli occhi sono puntati su Zohran Mamdani, 34 anni, democratico socialista che ha vinto le primarie Dem all’inizio dell’anno e prova a diventare il sindaco più giovane della Grande Mela da oltre un secolo e il primo sindaco musulmano della città. Mamdani sfida l’ex governatore Andrew Cuomo, che si candida come indipendente, in quella che si configura come una battaglia generazionale fra democratici, mentre il repubblicano Curtis Sliwa tenta un clamoroso ribaltamento. 🔗 Leggi su Lapresse.it
New York, urne aperte per il nuovo sindaco: la scommessa di Mamdani. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Che quelle di New York non siano semplici elezioni “locali” lo si capisce non solo dalle dimensioni della metropoli ma dal grado di attivismo (e di nervosismo) di Trump. Che, a qualche ora dall’apertura delle urne, è tornato ancora ad attaccare e a minacciare i - X Vai su X
Elezioni New York, risultati in diretta: si vota fino alle 21 (ora locale). Trump agli ebrei: «Votate contro Mamdani» - Elezioni New York, seggi aperti per votare per il prossimo sindaco, in una tornata elettorale ritenuta un primo test per la nuova era di Donald Trump. Si legge su ilmessaggero.it
Chi è Zohran Mamdani, il candidato progressista che può diventare il primo sindaco musulmano di New York - Il 34enne parte favorito nella sfida all'ultimo voto con Andrew Cuomo: nato in Uganda da genitori indiani, ha conquistato gli elettori statunitensi con le sue "imprese" a dir poco originali ... Lo riporta today.it
Elezioni New York, urne aperte fino alle 21 (ora locale). Appello di Trump agli ebrei: «Votate contro Mamdani» - Elezioni a New York, seggi aperti per votare per il prossimo sindaco, in una tornata elettorale ritenuta un primo test per la nuova era di Donald Trump. Scrive msn.com