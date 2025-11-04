new york alle urne per scegliere il sindaco occhi puntati su zohran mamdani

Sono aperti dalle 6 di mattino ore locali di martedì (le 12 in Italia) e chiuderanno alle 21 (le 3 del mattino di mercoledì in Italia) i seggi per le elezioni del sindaco di New York. Gli occhi sono puntati su Zohran Mamdani, 34 anni, democratico socialista che ha vinto le primarie Dem all’inizio dell’anno e prova a diventare il sindaco più giovane della Grande Mela da oltre un secolo e il primo sindaco musulmano della città. Mamdani sfida l’ex governatore Andrew Cuomo, che si candida come indipendente, in quella che si configura come una battaglia generazionale fra democratici, mentre il repubblicano Curtis Sliwa tenta un clamoroso ribaltamento. 🔗 Leggi su Lapresse.it

