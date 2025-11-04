New York alle urne Mamdani favorito Trump | E’ un comunista Gli ebrei che lo votano sono stupidi

Oltre un milione di elettori si stanno recando in queste ore alle urne per eleggere il sindaco di New York. I seggi nei cinque distretti — Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx e Staten Island — hanno aperto alle 6 del mattino locali (le 12 in Italia) e resteranno aperti fino alle 21, le tre della notte italiana. Gli elettori sceglieranno tra tre candidati: il democratico di sinistra Zohran Mamdani, l’ex governatore Andrew Cuomo, candidato indipendente, e il repubblicano Curtis Sliwa. I primi risultati sono attesi già nella notte. Secondo l’ultima media di RealClearPolitics, Mamdani è in vantaggio con il 46,1%, seguito da Cuomo al 31,8% e da Sliwa al 16,3% delle preferenze. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - New York alle urne, Mamdani favorito. Trump: “E’ un comunista. Gli ebrei che lo votano sono stupidi”

Contenuti che potrebbero interessarti

Nella rassegna stampa con @GiuliaDeLuca82 su @Radio3tweet: - Il caso Sde Teiman scuote Israele - Trump vs Mamdani nelle urne di New York - La Svezia vuole incarcere i tredicenni - X Vai su X

Per approfondire, leggi l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/alle-urne-il-sindaco-new-york-sfida-all-ultimo-voto-mamdani-e-cuomo-AH4xzoWD #NewYork #Mamdani #Cuomo #elezioni Vai su Facebook

Elezioni New York, urne aperte fino alle 21 (ora locale). Appello di Trump agli ebrei: «Votate contro Mamdani» - Elezioni a New York, seggi aperti per votare per il prossimo sindaco, in una tornata elettorale ritenuta un primo test per la nuova era di Donald Trump. Riporta msn.com

New York al voto, il grande favorito è Zohran Mamdani, socialista e musulmano: per Israele “è un pericolo per la comunità ebraica” - New York al voto, il grande favorito è Zohran Mamdani, socialista e musulmano: per Israele "è un pericolo per la comunità ebraica" ... Lo riporta blitzquotidiano.it

Elezioni sindaco New York 2025, diretta risultati/ Mamdani al top, Trump con Cuomo “meglio Dem che comunista” - Risultati Elezioni del nuovo sindaco di New York, diretta oggi 4 novembre 2025: ultimi sondaggi, endorsement di Trump per Cuomo contro Mamdani ... Scrive ilsussidiario.net