L’ elezione del sindaco di New York non è solo un voto amministrativo, ma è uno spartiacque politico che in questo caso può raccontare molto delle nuove tendenze che si stanno evolvendo oltre Atlantico. Oggi gli elettori della Grande Mela sono chiamati a votare per il sindaco e il consiglio comunale in un voto che vede un canovaccio chiaro: il favorito, il 34enne candidato democratico Zoran Mamdani, contro tutti. La corsa a decidere chi sarà il primo degli 8 milioni di abitanti della città più popolosa degli Usa ( oltre 20 con l’area metropolitana ) quest’anno sarà, al contempo, un test sul modello gestionale delle metropoli del pianeta, un referendum interno al Partito Democratico americano sulle tendenze che dovrà seguire a un anno e un giorno dalla rovinosa sconfitta di Kamala Harris contro Donald Trump, un test sulla percezione del presidente in carica nella sua città di origine e di fronte a precise categorie dell’elettorato. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - New York al voto, un test per l’America: Mamdani contro tutti