New York al voto un test per l’America | Mamdani contro tutti
L’ elezione del sindaco di New York non è solo un voto amministrativo, ma è uno spartiacque politico che in questo caso può raccontare molto delle nuove tendenze che si stanno evolvendo oltre Atlantico. Oggi gli elettori della Grande Mela sono chiamati a votare per il sindaco e il consiglio comunale in un voto che vede un canovaccio chiaro: il favorito, il 34enne candidato democratico Zoran Mamdani, contro tutti. La corsa a decidere chi sarà il primo degli 8 milioni di abitanti della città più popolosa degli Usa ( oltre 20 con l’area metropolitana ) quest’anno sarà, al contempo, un test sul modello gestionale delle metropoli del pianeta, un referendum interno al Partito Democratico americano sulle tendenze che dovrà seguire a un anno e un giorno dalla rovinosa sconfitta di Kamala Harris contro Donald Trump, un test sulla percezione del presidente in carica nella sua città di origine e di fronte a precise categorie dell’elettorato. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Leggi anche questi approfondimenti
Il Mattino di Foggia. . VIDEO Una Grande Mela per tre: la corsa al voto di #NewYork tra Zohran Kwame Mamdani , Cuomo e Sliwa. Siamo l'unico giornale che ne scrive in #primapagina oggi, #3novembre 2025, nella #rassegnastampa di #RaiNews24 condotta - facebook.com Vai su Facebook
L'ora di Mamdani, New York è pronta ad incoronarlo sindaco. Obama: "Sto con te". Martedì il voto. Nuova icona dem con Ocasio. #ANSA - X Vai su X
New York al voto, un test per l’America: Mamdani contro tutti - Mamdani, sull’onda lunga della pressione dei Democratic Socialist of America sul partito e dell’influenza di Bernie Sanders e Alexandria Ocasio- Si legge su msn.com
Alle urne per il sindaco di New York, sfida all’ultimo voto tra Mamdani e Cuomo - Zohran Mandami marcia all’alba dal Brooklyn a City Hall annunciando un “nuovo giorno” per la città. Si legge su ilsole24ore.com
New York vota, Trump sferra l'ultimo attacco a Mamdani - Donald Trump dà l'endorsement ad un ex nemico pur di attaccare il democratico e avverte che se a vincere sarà quello che lui definisce "un comunista" scatenerà la guerra contro la Grande Mela. Lo riporta ansa.it