New York al voto per il sindaco Mamdani sogna il colpaccio Chi lo sfida e quando sapremo i risultati
Ci siamo. Oggi martedì 4 novembre si vota per eleggere il nuovo sindaco di New York. Il grande favorito è Zohran Mamdani, 34 anni: diventerebbe probabilmente il sindaco più a sinistra di sempre della Grande Mela, certamente il primo musulmano. Per lo scorno di Donald Trump e del mondo conservatore Usa, ma anche di molti Democratici di orientamento liberal. Dove, come e quando si vota? Chi sono gli sfidanti che potrebbero insidiare Mamdani? E quando conosceremo i risultati della sfida? Ecco tutte le risposte. Le elezioni a New York: come e quando si vota. Martedì 4 novembre si rinnovano le cariche principali dello Stato di New York. 🔗 Leggi su Open.online
