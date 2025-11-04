New York al voto Mamdani favorito Trump | Ogni ebreo che lo vota è uno stupido | Perché è un terremoto anche per i valori
I risultati dalle 9 (ora locale, le 3 di notte ora italiana). Trump: «Gli ebrei che votano per Mamdani, che odia gli ebrei, sono degli stupidi». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Approfondisci con queste news
New York al voto: affluenza elevata, già superati i voti del 2021. Nelle prime sei ore già 460.000 persone hanno votato. Alex Soros: "Sostengo il candidato democratico". Secondo il New York Times è uno dei pochi miliardari con Mamdani #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
L'ora di Mamdani, New York è pronta ad incoronarlo sindaco. Obama: "Sto con te". Martedì il voto. Nuova icona dem con Ocasio. #ANSA - X Vai su X
Elezioni New York, risultati in diretta: si vota fino alle 21 (ora locale). Trump agli ebrei: «Votate contro Mamdani» - Elezioni New York, seggi aperti per votare per il prossimo sindaco, in una tornata elettorale ritenuta un primo test per la nuova era di Donald Trump. Come scrive leggo.it
Affluenza elevata a New York, già superati i voti del 2021. Appello di Trump: 'Votate contro Mamdani' - Il dem Mamdani, l'indipendente Cuomo e il repubblicano Sliwa, sono i candidati alla poltrona di primo cittadino della Grande Mela (ANSA) ... Si legge su ansa.it
Sindaco di New York, Mamdani super favorito. L'ultimo affondo di Trump: "Fuori i comunisti" - Si saprà a tarda notte il risultato del voto che si sta svolgendo in queste ore a New York per l'elezione del nuovo sindaco, in una ... Da iltempo.it