New York al voto la stella Mamdani nel mirino di Trump
Il problema con Zohran Mamdani non è che, come direbbe Silvio Berlusconi, è un povero comunista. Il problema è che lui, come Silvio Berlusconi, ha il sole in tasca. È. 🔗 Leggi su Lastampa.it
Leggi anche questi approfondimenti
New York al voto il 4 novembre: il progressista Zohran Mamdani, 34 anni, sfida le élite di Wall Street e punta a diventare il sindaco più giovane della città. Il racconto da New York di Gregorio Romeo - facebook.com Vai su Facebook
L'ora di Mamdani, New York è pronta ad incoronarlo sindaco. Obama: "Sto con te". Martedì il voto. Nuova icona dem con Ocasio. #ANSA - X Vai su X
Sindaco New York, il voto italiano: «Cuomo è uno di noi». Ma i giovani con Mamdani - Chiudere gli occhi e votare per un italiano, l'ex governatore Andrew Cuomo, che si presenta da indipendente ma ... Secondo ilmessaggero.it
Alle urne per il sindaco di New York, sfida all’ultimo voto tra Mamdani e Cuomo - Zohran Mandami marcia all’alba dal Brooklyn a City Hall annunciando un “nuovo giorno” per la città. ilsole24ore.com scrive
New York vota, Trump sferra l'ultimo attacco a Mamdani - Donald Trump dà l'endorsement ad un ex nemico pur di attaccare il democratico e avverte che se a vincere sarà quello che lui definisce "un comunista" scatenerà la guerra contro la Grande Mela. Lo riporta ansa.it