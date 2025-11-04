New York al voto favorito Mamdani socialista e musulmano

Tv2000.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

New York elegge il sindaco: favorito Zohran Mamdani, “socialista” e musulmano. Trump minaccia tagli e appoggia Cuomo, ex governatore di New York. Servizio di Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

new york al voto favorito mamdani socialista e musulmano

© Tv2000.it - New York al voto, favorito Mamdani “socialista” e musulmano

Altre letture consigliate

new york voto favoritoSindaco di New York, Mamdani super favorito. L'ultimo affondo di Trump: "Fuori i comunisti" - Si saprà a tarda notte il risultato del voto che si sta svolgendo in queste ore a New York per l'elezione del nuovo sindaco, in una ... iltempo.it scrive

new york voto favoritoNew York al voto, il grande favorito è Zohran Mamdani, socialista e musulmano: per Israele “è un pericolo per la comunità ebraica” - New York al voto, il grande favorito è Zohran Mamdani, socialista e musulmano: per Israele "è un pericolo per la comunità ebraica" ... Da blitzquotidiano.it

new york voto favoritoNew York al voto, primo test dell'era Trump - Al voto a New York per per il prossimo sindaco, in un'elezione ritenuta un primo test per la nuova era di Donald Trump. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: New York Voto Favorito