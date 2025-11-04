Neve prima del previsto ha sepolto nel sonno Stefano e Alessandro Il racconto di Valter Perlino sopravvissuto in Nepal | Io salvo per una trombosi

Sono morti, sepolti sotto quasi tre metri di neve che li ha sorpresi mentre dormivano nelle loro tende sull’Himalaya. «È assurdo, eravamo insieme al Campo 2», ha raccontato Valter Perlino, che era con Stefano Farronato e Alessandro Caputo sul monte Pambari nel Nepal occidentale. «Non siamo degli sprovveduti, ma la neve ci ha sorpreso due giorni prima di quando era prevista». Nelle ultime ore, le squadre di soccorso nepalesi hanno recuperato le salme dei due italiani. Oltre a loro, sempre sull’Himalaya negli ultimi giorni sono deceduti in una spedizione separata altri tre italiani. Il malore provvidenziale e la decisione di tornare verso valle. 🔗 Leggi su Open.online