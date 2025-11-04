Nessun cambiamento Del Rosso difende Bini | Non è in discussione Noi andiamo avanti così

"L’assessore al personale Luca Bini non è assolutamente in discussione". Il sindaco Claudio Del Rosso respinge al mittente la richiesta di dimissioni dell’esponente della giunta avanzata dal centrodestra, dopo la polemica sollevata da Cgil, Cisl e Uil sul modo di tenere i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori. La vicenda ha sollevato uno scontro molto forte anche sul piano politico. "Solo chi, essendo nella Lega, ha brindato al successo delle elezioni regionali toscane e a quello di Montecatini – dice il sindaco – e solo chi, essendo schierato nel centrodestra cittadino, ha interpretato il risultato elettorale cittadino alle ultime elezioni come un segno del proprio gradimento locale, può pensare che l’assessore Luca Bini sia minimamente in discussione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

