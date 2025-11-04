Nerazzurri al lavoro per la sfida con la Cremonese | l' obiettivo è capitalizzare gli ultimi pareggi
Sorrisi e grande serenità sui campi di San Piero a Grado: dopo il pareggio di Torino, il Pisa è tornato immediatamente al lavoro per preparare l'undicesima giornata di campionato. Il punto raccolto allo stadio Olimpico-Grande Torino, la scorsa domenica, ha portato a 6 il bottino complessivo della. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Altre letture consigliate
Il centrocampista dell’Inter ha ribadito quanto sia importante la testa nel calcio. Dopo il tremendo 5-0 subito in finale di Champions League contro il PSG, i nerazzurri si stanno ritrovando grazie anche alle idee e al lavoro di Chivu - facebook.com Vai su Facebook
Atalanta al lavoro verso Cremonese - L'Atalanta torna ad allenarsi dopo la Champions: preparazione in corso per la sfida contro la Cremonese. Riporta calcioatalanta.it
Atalanta, lavoro mattutino in vista della sfida contro il Milan - Questa mattina l'Atalanta si è allenata in vista della partita di martedì contro il Milan. milannews.it scrive
Pisa vs Cremonese: Inzaghi guida i nerazzurri verso un nuovo record in Serie B - L'ultima sfida di Serie B tra Pisa e Cremonese promette emozioni, con Inzaghi e i suoi uomini pronti a scrivere un nuovo record. Riporta lanazione.it