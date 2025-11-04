Nepal 5 gli italiani tra le 9 vittime

12.03 Tempeste di neve e una valanga sulle vette himalayane del Nepal hanno ucciso 9 persone,tra cui 5 alpinisti italiani. Lo riferiscono le autorità. I decessi si sono verificati in due incidenti separati avvenuti da venerdì 31 ottobre Due delle vittime erano già state confermate dalla Farnesina: Alessandro Caputo e Stefano Ferronato. Vi sarebbero stati pesanti ritardi nei soccorsi degli scalatori esperti. Lo riporta il giornale The Himalayan. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

