Nepal vette fatali per cinque alpinisti italiani

Salgono a cinque gli alpinisti italiani morti in Nepal: il corpo senza vita di Paolo Cocco è stato ritrovato oggi. Stava scalando con un gruppo internazionale il Dolma Khang. Ancora dispersi Marco Di Marcello e Markus Kirchel. Gli altri due connazionali sono deceduti sul Panbari. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Nepal, vette fatali per cinque alpinisti italiani

