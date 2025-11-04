Nepal valanga sul Dolma Khang | dispersi due alpinisti abruzzesi Il sindaco di Fara | Paolo è come un fratello speriamo ancora

Sono ore di angoscia per le famiglie e le comunità di Fara San Martino e Teramo, dopo che due alpinisti abruzzesi risultano dispersi sul Dolma Khang, una vetta di 6.300 metri situata al confine settentrionale del Nepal. I dispersi sono Paolo Cocco, fotografo ed ex vicesindaco di Fara San Martino. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Le autorità del Nepal confermano la morte di due italiani nella valanga - facebook.com Vai su Facebook

Negli ultimi giorni in Nepal un alpinista italiano è morto sotto una valanga, altri due sono dispersi in un’altra zona - X Vai su X

Paolo Cocco e Marco Di Marcello, chi sono i due abruzzesi dispersi sul Dolma Khang in Nepal

Valanga in Nepal: tra i dispersi anche Paolo e Marco, fotografo e guida abruzzesi - Si tratta di Paolo Cocco, fotografo ed ex vicesindaco di Fara San Martino (CH) e della guida Marco ... Come scrive veratv.it

Due alpinisti abruzzesi travolti da una valanga in Nepal - Sono Marco Di Marcello, guida alpina di Villa Zaccheo, e Paolo Cocco, fotografo di Fara San Martino, i due abruzzesi dispersi sotto una valanga in Nepal. rainews.it scrive