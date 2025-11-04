Nepal trovato il corpo di Paolo Cocco

14.55 E' stato ritrovato dai soccorritori il corpo di Paolo Cocco, il fotografo abruzzese che stava tentando la scalata al Dolma Khang, in Nepal. Lo ha annunciato il sindaco di Fara San Martino, Antonio Tavani. E' il comune dove Paolo Cocco era stato anche vicesindaco. La notizia è stata comunicata ai familiari del ragazzo. Sono tre le vittime italiane sulle montagne del Nepal. Altri due alpinisti italiani risultano ancora dispersi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

