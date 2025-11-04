Nepal tra i dispersi due abruzzesi Paolo Cocco e Marco Di Marcello

(Adnkronos) – Due abruzzesi risultano dispersi sul Dolma Khang, una vetta di 6.300 metri al confine settentrionale del Nepal, dopo una valanga che ha travolto un gruppo di scalatori nella mattinata di lunedì. Si tratta di Paolo Cocco, fotografo ed ex vicesindaco di Fara San Martino (Chieti), e Marco Di Marcello, biologo 37enne di Teramo. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

