Nepal strage di alpinisti italiani | 3 trovati morti almeno altri 5-6 ancora dispersi
Dal 31 ottobre si erano persi i contatti e purtroppo nonostante le lunghe ed estenuanti ricerche tra fitte piogge e abbondanti nevicate, i due alpinisti italiani dispersi in Nepal sono stati trovati senza vita. Il decesso di Alessandro Caputo e Stefano Farronato è stato confermato questa mattina dalle autorità locali e reso noto dalla Farnesina . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Nepal, la strage delle nevi dopo il ciclone. Disperso il vicentino Stefano Farronato, morto un alpinista italiano
Stefano Farronato, alpinista vicentino disperso in Nepal. La strage delle nevi dopo il ciclone, morto un italiano - Stefano Farronato l'aveva detto un mese fa in Veneto, ormai alla vigilia della sua diciottesima spedizione, di nuovo in Nepal come la prima: «Non si tratta solo di ...
Nepal, morti 5 alpinisti italiani: tra loro Alessandro Caputo e Stefano Farronato. «Due incidenti separati» - Le autorità nepalesi hanno confermato la morte di due alpinisti italiani, Alessandro Caputo e Stefano Farronato.
Nepal, morti anche gli altri due dispersi: 5-6 italiani ancora irreperibili, rischio strage - È arrivata la conferma che temevamo: sono morti anche gli altri due dispersi italiani impegnati nella spedizione sul Panbari Himal.