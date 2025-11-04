Nepal strage di alpinisti | 9 persone perdono la vita tra cui 5 italiani

Il Nepal si è reso teatro di quello che è probabilmente la situazione più complessa affrontata da alpinisti italiani. Nella giornata di ieri, era giunta notizia della morte di un connazionale che faceva parte del gruppo di escursionisti travolto dalla valanga che ha ucciso anche due abruzzesi. Mentre oggi, sono stati ritrovati i corpi di Alessandro Caputo e Stefano Ferronato, dispersi dallo scorso 31 ottobre. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Nepal, strage di alpinisti: 9 persone perdono la vita, tra cui 5 italiani

