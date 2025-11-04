Sono tragiche le notizie che giungono dal Nepal con le autorità locali che hanno confermato la morte dei due alpinisti italiani dispersi da sabato nell'area del monte Panbari, Stefano Farronato e Alessandro Caputo. La nota della Farnesina. " Il loro decesso è stato confermato questa mattina dalle autorità locali ", ha scritto la Farnesina in una nota. " Da venerdì 31 ottobre si erano persi i contatti, mentre erano impegnati nella scalata del picco Panbari ", ha aggiunto ancora il ministero degli Esteri. "I connazionali erano stati sorpresi da forti nevicate al Campo 1 (5.000 m). Altri connazionali risultano dispersi e le ricerche sono in corso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nepal, morti i due alpinisti italiani Farronato e Caputo dispersi sul Panbari