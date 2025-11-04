Nepal morti i due alpinisti italiani Farronato e Caputo dispersi sul Panbari
Sono tragiche le notizie che giungono dal Nepal con le autorità locali che hanno confermato la morte dei due alpinisti italiani dispersi da sabato nell'area del monte Panbari, Stefano Farronato e Alessandro Caputo. La nota della Farnesina. " Il loro decesso è stato confermato questa mattina dalle autorità locali ", ha scritto la Farnesina in una nota. " Da venerdì 31 ottobre si erano persi i contatti, mentre erano impegnati nella scalata del picco Panbari ", ha aggiunto ancora il ministero degli Esteri. "I connazionali erano stati sorpresi da forti nevicate al Campo 1 (5.000 m). Altri connazionali risultano dispersi e le ricerche sono in corso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
