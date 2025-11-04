Nepal morti i due alpinisti italiani dispersi Si cercano altri connazionali

Le autorità nepalesi hanno confermato la morte di Alessandro Caputo e Stefano Farronato, i due alpinisti italiani dispersi da venerdì scorso sul massiccio del Manaslu. Lo riferisce il ministero degli Esteri in una nota. I due nostri connazionali, impegnati nella scalata del picco Panbar (6.887 metri) erano stati sorpresi da una valanga al Campo 1, a cinquemila metri sul livello del mare. Il loro compagno, Valter Perlino, 65 anni, era rimasto al campo base a causa di un malore ed è stato portato domenica mattina in elicottero alla struttura di Samdo, a bassa quota. Altri alpinisti italiani risultano dispersi e le ricerche sono in corso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

