Nepal morti i due alpinisti italiani Alessandro Caputo e Stefano Farronato erano dispersi dal 31 ottobre sul monte Panbari

Secondo quanto comunicato dalla Farnesina, il numero degli italiani dispersi in Nepal potrebbe arrivare a nove, in diverse aree del Paese Sono stati ritrovati senza vita i due alpinisti italiani Alessandro Caputo e Stefano Farronato, dispersi dal 31 ottobre sul Panbari, in Nepal. La notizia d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Nepal, morti i due alpinisti italiani Alessandro Caputo e Stefano Farronato, erano dispersi dal 31 ottobre sul monte Panbari

