Nepal morti gli alpinisti Alessandro Caputo e Stefano Farronato

Il ministero degli Esteri ha confermato la morte di due alpinisti italiani dispersi in Nepal: Alessandro Caputo e Stefano Farronato. I contatti con i due si erano interrotti venerdì 31 ottobre durante la scalata del Panbari, nel massiccio dell'Himalaya. Le autorità locali hanno accertato questa mattina il loro decesso. I due erano stati sorpresi da violenti nevicate al Campo 1, a 5.000 metri di quota, dove una valanga ha travolto il campo base dello Yalung Ri, nella valle di Rolwaling. L'incidente ha provocato otto vittime. Altri connazionali risultano ancora dispersi e sono in corso le operazioni di ricerca.

