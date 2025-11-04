Nepal morti due degli alpinisti italiani dispersi sull’Himalaya

Due alpinisti italiani dispersi in Nepal sono morti. Le vittime sono Alessandro Caputo e Stefano Farronato. Lo fa sapere la Farnesina dopo aver ricevuto la conferma dalle autorità asiatiche. Da venerdì 31 ottobre si erano persi i contatti con i due scalatori, impegnati sul picco Panbari e sorpresi da forti nevicate al Campo 1 ( 5.000 metri sul livello del mare). Altri connazionali risultano dispersi e le ricerche sono in corso. Il Consolato Generale a Calcutta – anche tramite del Consolato Generale Onorario a Kathmandu e in stretto raccordo con la Farnesina – sta seguendo direttamente l’evoluzione della situazione in contatto con le autorità locali e con i familiari degli alpinisti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nepal, morti due degli alpinisti italiani dispersi sull’Himalaya

