Nepal morti 5 alpinisti italiani | tra loro Alessandro Caputo e Stefano Farronato Due incidenti separati
Le autorità nepalesi hanno confermato la morte di due alpinisti italiani, Alessandro Caputo e Stefano Farronato. Lo riferisce la Farnesina. Sono nove - tra loro cinque alpinisti. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Leggi anche questi approfondimenti
Sono morti Alessandro Caputo e Stefano Farronato, i due alpinisti italiani dispersi in Nepal. Il loro decesso è stato confermato questa mattina; erano dispersi da venerdì, dopo che una forte nevicata li aveva sorpresi durante la scalata del picco Panbari a - facebook.com Vai su Facebook
Nepal, morti cinque alpinisti dopo un incidente sulle montagne. Uno di loro è italiano - X Vai su X
Nepal, morti due alpinisti italiani. Ci sono altri connazionali dispersi - La Farnesina informa che le autorità del Nepal hanno confermato il decesso di due degli alpinisti italiani dispersi. iltempo.it scrive
Morti due alpinisti in Nepal. Si teme per un terzo italiano - Lo riferiscono fonti locali che sembrano mettere ordine nelle notizie frammentarie che si sono susseguite nelle ... Da msn.com
Nepal, l'annuncio della Farnesina: due alpinisti italiani morti, altri dispersi - Nepal, Farnesina: due alpinisti italiani morti, altri dispersi tra valanghe e forti nevicate, ricerche in corso in condizioni estreme. Riporta notizie.it