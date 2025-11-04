Nepal morti 5 alpinisti italiani | cosa è successo sulle vette dell' Himalaya
Sono tragiche le notizie che giungono dal Nepal con le autorità locali che hanno confermato la morte dei due alpinisti italiani dispersi da sabato nell'area del monte Panbari, Stefano Farronato e Alessandro Caputo. Insieme a loro ha partecipato alla spedizione il piemontense Valter Perlino che è stato salvato da un elicottero. In giornata, le autorità locali hanno spiegato che gli italiani morti sarebbero cinque tra cui Paolo Cocco, il fotografo abruzzese che stava tentando la scalata al Dolma Khangha. La nota della Farnesina. " Il loro decesso è stato confermato questa mattina dalle autorità locali ", ha scritto la Farnesina in una nota. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
