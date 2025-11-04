Nepal maltempo sulle vette | morti due alpinisti italiani Ci sono dei dispersi

Gazzetta.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Farnesina sta ancora verificando l'identità dei connazionali travolti da una valanga al campo base del Yalung Ri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

nepal maltempo sulle vette morti due alpinisti italiani ci sono dei dispersi

© Gazzetta.it - Nepal, maltempo sulle vette: morti due alpinisti italiani. Ci sono dei dispersi

News recenti che potrebbero piacerti

nepal maltempo vette mortiNepal, maltempo sulle vette: morti due alpinisti italiani. Ci sono dei dispersi - La Farnesina sta ancora verificando l'identità dei connazionali travolti da una valanga al campo base del Yalung Ri ... Da msn.com

nepal maltempo vette mortiCiclone sulle vette del Nepal, morti due alpinisti italiani. Altri connazionali risultano dispersi - Sono morti Alessandro Caputo e Stefano Farronato, i due alpinisti italiani dispersi in Nepal: «Il loro decesso è stato confermato questa mattina dalle autorità locali», scrive la Farnesina in una nota ... Scrive gazzettadiparma.it

nepal maltempo vette mortiCiclone sulle vette del Nepal, morti due alpinisti italiani. «E un terzo è stato travolto da una slavina gigantesca» - I due alpinisti italiani Alessandro Caputo e Stefano Farronato erano dispersi da venerdì sul Panbari: l'annuncio della Farnesina ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nepal Maltempo Vette Morti