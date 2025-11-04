Nepal l’ultimo video di Cocco e Di Marcello prima dell’ascesa al Dolma Khang
“Buongiorno a tutti, oggi è 27 ottobre e stiamo mandando questo messaggio da Kathmandu e stiamo per partire per la via delle montagne a provare a tentare a fare la prima salita italiana al Dolma Khang. Grazie a tutti, in particolare al presidente nazionale Michele Paternoster, il presidente della sezione di Teramo, Giuseppe Calandrini. Tutto grazie a papà. In qualche modo ci faremo sentire”. Sono queste le parole che Paolo Cocco e Marco Di Marcello hanno pronunciato in un videomessaggio realizzato pochi giorni prima della perdita delle loro tracce in Nepal. Il corpo di Cocco, fotografo abruzzese di 41 anni, è stato ritrovato, si nutrono ancora speranze per Di Marcello. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
