Nepal la strage delle nevi dopo il ciclone Disperso il vicentino Stefano Farronato morto un alpinista italiano

Ilgazzettino.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

VICENZA - Stefano Farronato l?aveva detto un mese fa in Veneto, ormai alla vigilia della sua diciottesima spedizione, di nuovo in Nepal come la prima: «Non si tratta solo di una. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

