Nepal la strage delle nevi dopo il ciclone Disperso il vicentino Stefano Farronato morto un alpinista italiano
VICENZA - Stefano Farronato l?aveva detto un mese fa in Veneto, ormai alla vigilia della sua diciottesima spedizione, di nuovo in Nepal come la prima: «Non si tratta solo di una. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
La strage dello Yalung Ri, in Nepal - Tra i sette morti causati dalla valanga che ha investito il campo base c’è anche un italiano di cui non è ancora stato reso noto il nome ... montagna.tv scrive