Nepal la Farnesina annuncia | Morti due degli italiani dispersi situazione complessa
La Farnesina ha reso noto che sono almeno 8 o 9 gli italiani dispersi in Nepal e due di loro sono morti: "Situazione molto complessa". Tra di loro anche Stefano Farronato e Alessandro Caputo, le cui ricerche continuano senza sosta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
La Farnesina in contatto con le famiglie, soccorsi ostacolati dal maltempo e dalla burocrazia in Nepal - facebook.com Vai su Facebook
Alpinisti italiani dispersi in Nepal, ricerche in corso. Farnesina, ricerche dispersi difficili per maltempo #ANSA - X Vai su X
Nepal, la Farnesina: “Almeno 8 o 9 gli italiani dispersi, situazione complessa”. Ricerche in corso - La Farnesina ha reso noto che sono almeno 8 o 9 gli italiani dispersi in Nepal: “Situazione molto complessa”. Da fanpage.it
Nepal, la strage delle nevi dopo il ciclone. Disperso il vicentino Stefano Farronato, morto un alpinista italiano - Stefano Farronato l’aveva detto un mese fa in Veneto, ormai alla vigilia della sua diciottesima spedizione, di nuovo in Nepal come la prima: «Non si tratta solo di ... Scrive ilgazzettino.it
Stefano Farronato disperso in Nepal da venerdì. Morti sette alpinisti dopo il ciclone sull'Himalaya, tra loro anche un italiano - Stefano Farronato, di Bassano del Grappa, e Alessandro Caputo di Milano risultano dispersi in Nepal da venerdì 31 ottobre. Da msn.com